Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kütahya'da '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferans
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kütahya'da '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferans

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk katıldı.

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen '15 Temmuz ve Yeni Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk katıldı.

Külünk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz, hepimizin ortak değerleri olan bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, bayram, millet kavramlarının çökertilerek devlete yeni bir Lozan Antlaşması dayatma girişimidir" dedi.

Külünk, Türkiye'nin üzerinde oynanan kirli oyunların ve hainliklerin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi yaşananları, milletin kahramanlığının yanı sıra darbe girişiminde bulunanların hainliklerinin hiçbir zaman unutulamayacağını vurgulayan Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile olayların seyrinin nasıl değiştiğini herkesin gördüğünü ifade etti.

15 Temmuz'un İslam'ın son kalesi Türkiye'nin çökertilme girişiminin adı olduğunu kaydeden Külünk, "Türkiye halkı, bu topraklarda dini referansı olmayan hiçbir harekete asla ödün vermedi. İlk olarak İslam'ı tasfiye etmek istiyorlar ve ondan sonra İslam'ın kalesi olan Türkiye'yi çökertmek istediler. Papalar, 15 Temmuz'un ardındaki kirli aklın emrindedir. FETÖ'nun aklı bir CIA ajanı olan Graham Fuller tarafından inşa edildi. Bu örgüt Ergenekon'un dindar kılınmış versiyonudur. DEAŞ neyse PKK, FETÖ odur. Bu örgütlerin meşruiyetleri birbirlerinden gelir. 15 Temmuzlardan sıyrılıp çıkmamızın en önemli unsuru, Türkiye'nin siyasal sisteminde yerli ve milli bir modelinin olmasıdır. Onun adı da başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi, 15 Temmuz'da sokaklar üzerinden devleti sahiplenme biçimimizin siyasal sistem olarak yerli ve milli dönüşümüdür. Kirli akıl yıllarca parlamenter sistem üzerinden ülkemizi kontrol etmiştir" diye konuştu.

Külünk, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. (EFE)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları sönük geçti
Yeni yıla denizde Türk bayrağı açarak girdiler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
İçişleri Bakanı Soylu telsizden polislerin yeni yılını kutladı
Nişantaşı'nda güvenlik önlemleri altında yeni yıl kutlaması
Yeni yılın ilk bebekleri
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı! 2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı! 2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Bakan açıkladı! Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları sönük geçti
Nişantaşı'nda yeni yıl kutlamaları sönük geçti
Yeni yıla denizde Türk bayrağı açarak girdiler
Yeni yıla denizde Türk bayrağı açarak girdiler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
İçişleri Bakanı Soylu telsizden polislerin yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Soylu telsizden polislerin yeni yılını kutladı
Nişantaşı'nda güvenlik önlemleri altında yeni yıl kutlaması
Nişantaşı'nda güvenlik önlemleri altında yeni yıl kutlaması
Yeni yılın ilk bebekleri
Yeni yılın ilk bebekleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yılbaşı coşkusu
Yeni yıla denizde girdiler
Yeni yıla denizde girdiler
İstanbul'da kaza: 4 yaralı
İstanbul'da kaza: 4 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı
Gaziantep'te Suriyeliler motosikletlerle yılbaşını kutladı
Gaziantep'te Suriyeliler motosikletlerle yılbaşını kutladı
Edirne'de yeni yıl coşkusu
Edirne'de yeni yıl coşkusu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English