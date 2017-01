10.01.2017 10:35 Kütahya AFAD'a yeni bir kurtarma aracı daha

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasını ve kullanılan araçları inceledi. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasını ve kullanılan araçları inceledi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Vali Nayir'e kurumun işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



AFAD bünyesinde 8'i kurtarma, 5'i genel hizmet olmak üzere 13 adet özel donanıma sahip araç olduğunu ifade eden Ahmet Ali Artun 'Amfibik' adı verilen yeni bir kurtarma aracı daha alındığını söyledi.



Başbakanlık tarafından tahsis edilen kurtarma aracı amfibik hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'i bilgilendiren Ahmet Ali Artun, "Bu araç su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın, deprem gibi ülkemizin sıklıkla karşı karşıya kaldığı afetlerde hayat kurtaracak. Yolu olmayan, açık, engebeli ve eğimli arazilerde, enkazların arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun karlı arazilerde kullanılacak. 50 derece dik yokuşları çıkabiliyor, 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabiliyor. Enkazda hareket kabiliyetine sahip olan bu araç, 35 litre benzinle 8 saat aralıksız olarak arama-kurtarma faaliyeti yürütebiliyor. Karada 6, suda ise 4 personel taşıma kapasitesine sahip, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabiliyor" dedi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin personel ve donanım olarak başarılı bir mesafe katettiğini aktaran Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Afet durumlarında her ülkenin geliştirmeye çalıştığı bir yöntem ve müdahale yapısı var. Ülkemizde de bu doğrultuda yapılanma, araç gereç, eğitilmiş personel olarak baktığımızda büyük bir mesafe alındı. İlk zamanlarda hemen hemen her ilimizde trafik kazalarına müdahale edecek bir kesici ve ayırıcı bulduğumuzda ya da onların varlığıyla bile övünüyorduk. Şimdi her bir malzemenin yedeği var. Geçmişle mukayese ettiğimizde bugün çok daha iyi bir noktadayız. Çünkü tekli bir mücadele yolu değil. Trafik kazasından tutun da dağda kalmış bir adamı aşağı indirdiğimizde dahi aklımıza gelen bir teşkilat var. Ancak alternatifiniz yok değil. Örneğin bir yol kapandığında AFAD'ın yanı sıra UMKE ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın oluşturmuş olduğu yapılanmalar da gelir aklımıza. Aynı işi birkaç ayrı kuruma, oluşuma yaptırma imkanımız var, bu da güzel bir şey. Hem merkezi yönetimler, hem yerel yönetimler bütçe imkanları ile de destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. İsteyip de alınamayan bir şey yok. Araç gereç olarak merkez de veriyor, yerelde de böyle bir imkan sağlamış oluyor. Kendi bütçelerinden ayırdıkları paylarla sizin araç ihtiyacınızı, malzeme ihtiyacınızı çok kolay temin edebiliyorlar. Bunlar önemli sonuçlar ortaya çıkaran başarılar. Geldiğimiz noktada çok kolay harekete geçme, reaksiyona geçme durumumuz var" diye konuştu. (EFE)