Küstah açıklamalarıyla gündeme gelen siyasetçiden bir istifa daha

Kısa bir süre önce adı büyük bir yolsuzluğa karıştıktan sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan eski Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, bu kez de partisinden istifa etti.

Kısa bir süre önce adı büyük bir yolsuzluğa karıştıktan sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan eski Brüksel Merkez Belediye Başkanı Yvan Mayeur, bu kez de partisinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e gerçekleştireceği ziyaretler öncesi, Belçika basınına Erdoğan'a karşı yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yvan Mayeur, evsizlere yardım eden Samusocial ismindeki dernekten haksız yere kazanç elde ettiği tespit edildikten sonra gördüğü baskı sonrası belediye başkanlığından istifa etmişti.

Ardından aynı belediye meclisinde başkan yardımcısı sıfatında yer almak üzere yaptığı başvurusu kabul edilmeyen Yvan Mayeur, üyesi olduğu Sosyalist Partisi'nden de parti Başkanı Elio Di Rupo'nun baskılarıyla bugün istifa etti.

Brüksel Bölge Hükümeti, devlet destekli derneğin kasasından 200 bin Avro'nun üzerinde haksız şekilde gelir elde etmesiyle gündeme gelen Mayeur, yolsuzlukla elde ettiği parayı iade etmesini istedi.

Göreve geldiği günden bu yana Türkiye politikalarıyla sıkça gündeme gelen Erdoğan karşıtı siyasetçi, PKK'nın çadır kriziyle de uzun süre konuşulmuştu.

(Cafer Yıldırımer /İHA)