07.02.2017 14:36 Kuşların deprem bölgesinden kaçışı görüntülendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez bölgede gökyüzünü kaplayan kuşlar dikkat çekti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, bu kez bölgede gökyüzünü kaplayan kuşlar dikkat çekti.

Bugün öğle saatlerinde cep telefonu ile çekilen görüntülerde, binlerce sığırcık kuşunun kaçışı görülüyor. Sığırcıkların gökyüzünü zaman zaman siyaha kapladığı görüntülerde, deprem bölgesinden sürüler halinde uzaklaşmaları dikkat çekiyor. Telefonla görüntüleri çeken Salih Kural isimli kişinin şaşkınlığı görüntülere böyle yansıyor.

(Bekir Terzioğlu / İHA)

