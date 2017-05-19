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Kuşlar gibi uçmak için 10 gün yetiyor
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Kuşlar gibi uçmak için 10 gün yetiyor

Yamaç paraşütü konusunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kayseri'de 10 günlük eğitim sonrasında kursiyerler P2 sertifikası alarak gök yüzünde uçmanın keyfini çıkarıyor.

Yamaç paraşütü konusunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Kayseri'de 10 günlük eğitim sonrasında kursiyerler P2 sertifikası alarak gök yüzünde uçmanın keyfini çıkarıyor.
Kayseri Yamaç Paraşütçüler Kulübü Başkanı Serdar Sarıçam, yaklaşık 17 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilendiğini belirterek, "Kulübümüz genç bir kulüptür. Zaten bizde Kayseri Havacılık kulübünden doğmayız. Yeni bir kulüp açtık. hem eğitim hem de yarışmalar için. Kulübümüzün adı da Kayseri Yamaç Paraşütü kulübü oldu" dedi.
Kayseri Havacılık Kulübü ile kardeş bir kulüp olduklarını söyleyen Sarıçam, yamaç paraşütüne mesleğin her kesiminden insanın ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "Kursiyerlerimiz arasında doktor, savcı, hakim, esnaf, öğretmen gibi her kesimden meslek sahibi kişiler bulunuyor" diye konuştu.
Eğitim için gelenlere ilk etapta 10 günlük başlangıç kursu verildiğini bildiren Sarıçam, "Akşamları teorik eğitim ile birlikte eğitim veriliyor. Hafta sonları da yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştiriyoruz. Tamamlanan uçuşlar sonrasında kursiyerlerimize P2 sertifikaları veriliyor" dedi.
Uçuş eğitimlerinin özellikle sabah erken saatlerde verildiğinin altını çizen Kayseri Yamaç Paraşütçüler Kulübü Başkanı Serdar Sarıçam, "Sabah saatlerinde verilmesinin sebebi daha güneş ısıtmadan yani termik dediğimiz doğa olayları olmadan uçuşları yapıyoruz. Yeni uçmayı öğrenen, bir yamaç paraşütçüsünü korkutmayacak heyecan vermeyecek saatte sabah stabil bir hava oluyor. Yeryüzü ısınmamış oluyor. En güzel eğitim dönemleri de Nisan,Mayıs aylarında oluyor. Çünkü doğa ve bizim yaşadığımız iklim olan Kayseri ısınmamış oluyor. Isınmadığı için yeryüzünden yukarıya termik dediğimiz doğa olayları sıcak hava akımları çıkmıyor. Bu da yeni öğrenen yamaç paraşütü pilotlarına öz güven veriyor ve ilerleyen günlerde pilotajı arttırdıklarında böyle havalar onlar için normal bir günler gibi geliyor" diye konuştu.
Kayseri'de yamaç paraşütüne olan ilginin gün geçtikçe arttığını söyleyen Sarıçam, "Yamaç paraşütüne ilgi çok fazla ama ilgi duyanlar karşılarında bir muhatap bulamıyorlar. Bu konuda biz sosyal medya aracılığı ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yamaç paraşütü gelişmekte olan bir spor ki bundan 5 sene sonra çok önemli spor dalları arasına gireceğine inanıyorum ama eksikliklerimiz var. Bizi destekleyecek kurumlar, kurumsallar bunlar lazım. Çünkü kendi imkanlarımızı kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.
Kursiyerlerden Mali Müşavir olan 37 yaşındaki Recep Kezik, "Yamaç paraşütü sevdası sayın Başkan Serdar Bey ile Kayseri Yamaç Paraşütçüleri Derneği ile tanışmamla başladı. Adrenalini seviyorum, farklı sporları da yapıyorum bu konuda. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ilk uçuşları gerçekleştirdik. Biraz önce P2 uçuşumu gerçekleştirdim. Bence güzel bir uçuştu, heyecan doluydu. Yer ekibine, yukarıda ki hocalarıma Kayseri Paraşüt Kulübüne çok teşekkür ediyorum bu imkanları sağladığı için. Bunlar çok güzel imkanlar Kayseri'nin iklimi çok uyumlu iş için. Pazar günü evde oturup mangal yapmaktan daha keyifli. Herkesi bekleriz buraya. Güzel bir aktivite. Görüldüğü gibi çok tehlikeli değil adrenalin dolu bir spor. Korkacak bir şey yok herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
(Alparslan Ötüken/İHA)

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