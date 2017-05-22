Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Euroleague şampiyonluğuna ulaşması Kuşadası'nda coşkuyla kutlanıyor.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Euroleague şampiyonluğuna ulaşması Kuşadası'nda coşkuyla kutlanıyor.

Euroleague Final Fuor finalinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Olympiakos maçını Kuşadası'nda Fenerbahçelilerin bir çoğu sahildeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Fenerbahçe'nin baştan sona üstünlüğü ile devam eden maçı büyük bir heyecanla izleyen sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük bir coşku yaşadı. Meşalelerle Avrupa Şampiyonluğunu kutlayan taraftarların coşkusuna havai fişekler eşlik ederken, birçok taraftar da araçlarıyla Kuşadası sokaklarında şampiyonluk turu attı.

