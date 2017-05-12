Kuşadası'nda deprem!

Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 08.55'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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