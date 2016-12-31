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Kuşadası Belediyespor tekvando'da 7 madalya kazandı
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Kuşadası Belediyespor tekvando'da 7 madalya kazandı

Aydın Tekvando Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı, Memduh Babat'ın eğitmenliğinde 6 altın ve 1 gümüş madalya ile evine döndü.

Aydın Tekvando Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı, Memduh Babat'ın eğitmenliğinde 6 altın ve 1 gümüş madalya ile evine döndü.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın Tekvando Gençler ve Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları ve Aydın İl Takımı Seçmeleri'nde Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı, 7 madalya kazandı. Aydın Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve 80 sporcunun katıldığı müsabakalarda Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı Yılıdızlar Kategorisinde Ali Yıldırım, Utku Avcı, A. Buğra Aslan, Efe Erkisi, Öykü Atılsın ve Beyza Telase altın madalya kazanırken, Gençl Erkekler Kategorisinde ise Ömer Hatipoğlu altın madalya kazanarak Türkiye Tekvando Şampiyonasında Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca Belediye Spor Tekvando Takımı'ndan 5 sporcu, 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızları Ligi'nde Aydın İl Takımını temsil edecek.

BELEDİYE SPOR ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY İÇİN KOŞTU

Bu arada, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anısına düzenlenen 10. Cumhuriyet Şehitleri Yol Koşusu yapıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen ve 12 İlden 141 atletin katılımıyla gerçekleşen koşuda Kuşadası Belediyespor Atletizm Takımı'ndan Genç Erkekler Kategorisinde Melih Bor 5'nci, Yusuf Ateş 6'ncı olurken Yetişkin Erkekler Kategorisinde Ömer Yıldırım ise 8'nci olarak tamamladı.

- KUŞADASI BELEDİYE SPOR BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSUNA KATILDI

Diğer taraftan, Kuşadası Belediye Spor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi nedeniyle her yıl düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na katıldı. Kadınlarda Elif Karabulut, Erkeklerde ise Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa birinci oldu. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 81. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşuya, 171'i kadın, 640'ı erkek olmak üzere 811 atlet katıldı. Kadınlarda Sebahat Akpınar 34.49 ile ikinci, Şeyma Yıldız ise 34.59 ile üçüncü, Erkeklerde Muzaffer Bayram 30.19 ile ikinci, Etiyopyalı Assefa Argachew Tola 30.53 ile üçüncü sırayı elde ederken Kuşadası Belediye Spor Takımı ise yarışı 7'nci olarak tamamladı. Atletler Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı'nı takip ederek, yarışı TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde sonlandırdı.
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