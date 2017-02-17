Kuş yemlerinin arasından 244 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasındaki kuş yemlerinin arasından 244 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasındaki kuş yemlerinin arasından 244 kilo 500 gram esrar maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerinde kuş yemi yüklü bir kamyonu durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpekler yardımıyla kuş yemlerinin arasında arama yaptı. Yapılan aramada kuş yemlerinin arasında gizlenmiş 61 paket halinde 244 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Mehmet D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

