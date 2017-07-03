Kuş çarpan THY uçağı geri döndü

Türk Hava Yollarının (THY) Stuttgart seferini yapan Airbus 321 tipi uçağına kalkışta kuş çarpınca uçak geri döndü. Uçakta önemli bir hasar oluşmazken, yolcular başka bir uçak ile Almanya'ya gönderildi.

Türk Hava Yollarının (THY) Stuttgart seferini yapan Airbus 321 tipi uçağına kalkışta kuş çarpınca uçak geri döndü. Uçakta önemli bir hasar oluşmazken, yolcular başka bir uçak ile Almanya'ya gönderildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan tüm önlemlere rağmen uçaklar için kuş tehlikesi devam ederken, Türk Hava Yollarının İstanbul-Stuttgart seferini yapan uçağına kuş çarptı. Saat 16.50'de Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TK-1705 sefer sayılı THY'nin Stuttgart'a giden Airbus 321 tipi uçağına kalkışta kuş çarptı. Bunun üzerine TC-JRA kuyruk tescilli uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak kuş çarpması nedeniyle geri dönüş kararı aldı. İstanbul üzerinden geri dönen ve saat 17.14'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak kontrol için incelemeye alınırken, yolcular başka bir uçakla Stuttgart'a gönderilecek

(Tuncer Cengiz /İHA)