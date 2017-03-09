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Kurumlara 2017 yılı için yapılacak atama kontenjanları belirlendi
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Kurumlara 2017 yılı için yapılacak atama kontenjanları belirlendi

Devlet Personel Başkanlığı, kendi sitesinde yaptığı duyuru ile kurumlara 2017 yılı için verilen atama kontenjanlarının belirlendiğini açıkladı.

Devlet Personel Başkanlığı, kendi sitesinde yaptığı duyuru ile kurumlara 2017 yılı için verilen atama kontenjanlarının belirlendiğini açıkladı.
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayıları, Devlet Personel Başkanlığının (DPB) internet sitesinde yaptığı açıklama ile duyuruldu. 2017 Bütçe Kanunu ile belirlenen 5 bin atama izninin bin 50'sinin kamu kurumlarına dağılımı Başbakan oluru ile yapılacak. Bu kadrolar, memur olarak ilk atamalar ile çalışan memurların kurumlar arası naklen atamalarında kullanılabilecek. Geriye kalan atama izinleri ise daha sonra dağıtılacak.
(Goncagül Özcan/İHA)

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