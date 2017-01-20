Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan şirket sayısı, 2016 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,81 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, 2016 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,81 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2016 Aralık ayı 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,81 oranında azalış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 53,37 kurulan kooperatif sayısında yüzde 1,52 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 61,51, kapanan kooperatif sayısında yüzde 73,40 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,13 oranında azaldı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,25 azaldı.

2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 21,25 kurulan kooperatif sayısında yüzde 30,93 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,88 oranında arttı. 2016 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 5,25 kapanan kooperatif sayısında yüzde 22,38 oranında azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,66 oranında artış oldu.

2016 yılı ilk 12 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,49 azaldı. 2016 yılının 12 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,49, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,83, kurulan kooperatif sayısında yüzde 16,29 oranında azaldı. Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 8,88 kapanan kooperatif sayısında yüzde 18,71 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,88 oranında artış gözlendi.

2016 Aralık ayında Tunceli, Bayburt ve Ardahan da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2016 yılı Aralık ayında kurulan toplam 4 bin 855 şirket ve kooperatifin yüzde 78,67'si limited şirket, yüzde 19,96'si anonim şirket, yüzde 1,37'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 10,99'u Ankara, yüzde 5,88'i İzmir'de kuruldu.

2016 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 54,49 oranında azaldı. 2016 yılı ilk 12 ayında toplam 64 bin 480 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 51 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 37,46'sını, 12 bin 247 anonim şirket ise yüzde 62,53'ünü oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 54,49 oranında azaldı.

2016 Aralık ayında bin 516 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, 896'sı inşaat sektöründe kuruldu. 2016 Aralık ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 516'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 896'sı inşaat, 683'ü imalat sektöründe oldu. 2016 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 2 bin 41'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 58'i inşaat, 823'sı imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 550'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 342'si inşaat, 281'i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 931'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 373'ü inşaat, 220'si imalat sektöründe oldu.

2016 Aralık ayında kurulan 67 kooperatifin 40'ı konut yapı kooperatifi oldu. 2016 Aralık ayında kurulan 67 kooperatifin 40'ı konut yapı kooperatifi olup, 6'sı tarımsal kalkınma kooperatifi, 4'ü toplu işyeri yapı kooperatifi olarak kuruldu. 2016 yılının ilk 12 ayında kurulan 771 kooperatifin 354'ü konut yapı kooperatifi, 93'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 57'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

2016 Aralık ayında 368 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2016 Aralık ayında kurulan 368 yabancı ortak sermayeli şirketin 122'i Suriye ortaklı olup, İran sermayeli 25 adet ve Mısır sermayeli 22 şirket kuruldu.

2016 yılının ilk 12 ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4 bin 523 oldu. Bu şirketlerin bin 764'ü Suriye, 298'i İran, 286'si Irak, ortaklı oldu. Kurulan 4 bin 523 yabancı ortak sermayeli şirketin 618'i anonim, 3 bin 905'ü limited şirket oldu. Bu şirketlerin 467'si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 448'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 291'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88,99'unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

