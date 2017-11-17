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Kurulan şirket sayısı yüzde 37,15 arttı
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Kurulan şirket sayısı yüzde 37,15 arttı

Kurulan şirket sayısı 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 37,15 artış oldu.

Kurulan şirket sayısı 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 37,15 artış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2017 Ekim ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 37,15, kooperatif sayısında yüzde 20,00 gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 28,25 artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 44,91 kapanan kooperatif sayısı yüzde 40,30 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,41 oranında arttı.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 artış oldu. 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30,33, kurulan kooperatif sayısında yüzde 37,50 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,39 oranında artış oldu. 2017 yılı Ekim ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 30,32 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,20 kapanan kooperatif sayısı yüzde 16,81 oranında azaldı.
2017 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,55 arttı. 2017 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,55 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,71 kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 11,87 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 25,98 oranında artmış olup , kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,38 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,10 oranında azaldı.
2017 Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ekim ayında kurulan toplam 6 bin 992 şirket ve kooperatifin yüzde 81,92'si limited şirket, yüzde 17,11'i anonim şirket, yüzde 0,94'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,07'si İstanbul, yüzde 11,38'i Ankara, yüzde 6,39'u İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2017 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 510,07 oranında azaldı. 2017 yılı ilk on ayında toplam 60 bin 814 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 49 bin 458 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 29,82'sini 10 bin 592 anonim şirket ise yüzde 70,18'ini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 510,07 oranında azaldı.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN 2 BİN 137'Sİ TİCARET, BİN 135'İ İNŞAAT VE 946'SI İMALAT SEKTÖRÜNDE KURULDU
2017 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 137'si ticaret, bin 135'i inşaat ve 946'sı imalat sektöründe kuruldu. 977 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2017 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 137'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 135'i inşaat, 946'sı imalat sektöründe oldu. 2017 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 977'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 806'sı inşaat, 349'u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 403'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 227'si inşaat, 179'u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 512'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205'i inşaat, 147'si imalat sektöründe oldu.
2017 Ekim ayında kurulan 66 kooperatifin 31'i konut yapı kooperatifi olurken, 2017 Ekim ayında kurulan 66 kooperatifin 31'sı konut yapı kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 6'sı motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk on ayında kurulan 751 kooperatifin 337'sı konut yapı kooperatifi, 99'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 72'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Ekim ayında kurulan 720 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 112'si Suriye, 46'si Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.
2017 yılı ilk on ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 5 bin 219 oldu. Bu şirketlerin 2 bin 2'si Türkiye, bin 2'si Suriye, 387'si Suudi Arabistan ortaklı oldu. Kurulan 5 bin 219 yabancı ortak sermayeli şirketin 764'ü anonim, 4 bin 455'i limited şirket oldu. Bu şirketlerin 624'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 489'u ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 348'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 53,93'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.
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