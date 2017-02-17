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Kurulan şirket sayısı yüzde 29 arttı
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Kurulan şirket sayısı yüzde 29 arttı

Kurulan şirket sayısı 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 28,89 artış oldu.

Kurulan şirket sayısı 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 28,89 artış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2017 Ocak ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 28,89 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 2,99 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,58 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,31, kooperatif sayısı yüzde 30,67 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,14 arttı.
2017 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,14 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,17 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,81 arttı. 2017 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 0,73, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,64 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,01 azaldı.
2017 yılı Ocak ayında kurulan toplam 6 bin 275 şirket ve kooperatifin yüzde 82,63'ü limited şirket, yüzde 16,32'si anonim şirket, yüzde 1,04'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,16'sı İstanbul, yüzde 10,82'si Ankara, yüzde 6,71'i İzmir'de kuruldu. Bu ay sadece Ardahan ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
2017 Ocak ayında kurulan 5 bin 185 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 34,52'ini, bin 24 anonim şirket ise yüzde 65,48'ni oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 73,08 oranında arttı.
2017 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 29'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 85'si inşaat, 928'si imalat sektöründe oldu. 2017 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 963'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 48'i inşaat, 778'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 675'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 394'ü inşaat, 288'i imalat, sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 238'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 520'si inşaat, 290'ı imalat sektöründe olurken, 2017 Ocak ayında kurulan 65 kooperatifin 30'u konut yapı kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 5'i işletme kooperatifi olarak kuruldu.
2017 Ocak ayında kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirket içinde, 143 adet Suriye, 24 adet İran ve 22 adet Irak ortaklı şirketler ilk üç sırayı aldı. Kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 29'u anonim, 330'u limited şirket olurken, bu şirketlerin 47'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 28'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 19'u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,59'u yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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