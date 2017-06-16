Kurulan şirket sayısı azaldı

Kurulan şirket sayısı 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 azaldı.

Kurulan şirket sayısı 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2017 Mayıs ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,07, kooperatif sayısında yüzde 2,13, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,64 azalış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,20, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,88 artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 11,54 oranında azaldı.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,83 artış oldu. 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 15,12, kurulan kooperatif sayısında yüzde 26,03 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 21,68 oranında arttı. 2017 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 56,83 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,48 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,21 oranında azaldı. 2017 yılının ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,03 azaldı. 2017 yılının ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,03 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,78 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 11,92 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 7,87 oranında artmış olup, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18,39 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,18 oranında azaldı.

2017 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 6 bin 250 şirket ve kooperatifin yüzde 80,77'si limited şirket, yüzde 17,74'ü anonim şirket, yüzde 1,47'si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,46'si İstanbul, yüzde 11,79'u Ankara, yüzde 6,00'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2017 yılı ilk beş ayında toplam 30 bin 735 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 25 bin 8 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45,94'ünü 5 bin 332 anonim şirket ise yüzde 54,06'sını oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 4,69 oranında arttı.

2017 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin bin 740'ı ticaret, bin 236'sı inşaat ve 882'si imalat sektöründe kuruldu. Bin 234 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu. 2017 Mayıs ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 740'ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 236'sı inşaat, 882'si imalat sektöründe oldu.

2017 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 234'ü inşaat, bin 214'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 571'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 254'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 155'i inşaat, 110'u imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 571'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 198'i inşaat, 109'si imalat sektöründe oldu.

2017 Mayıs ayında kurulan 92 kooperatifin 40'ı konut yapı kooperatifi oldu. 2017 Mayıs ayında kurulan 92 kooperatifin 40'ı konut yapı kooperatifi, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 8'er adet olmak üzere motorlu taşıyıcılar ve işletme kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk beş ayında kurulan 388 kooperatifin 171'i konut yapı kooperatifi, 51'i tarımsal kalkınma kooperatifi, 33'ü motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Mayıs ayında 583 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2017 Mayıs ayında kurulan 583 yabancı ortak sermayeli şirketin 174'ü Suriye, 93'ü Türkiye, 46'sı İran ortaklı olarak kuruldu.

2017 yılı ilk beş ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 376'dır. Bu şirketlerin 851'i Suriye, 186'si Türkiye, 164'ü İran ortaklı oldu.

Kurulan 2 bin 376 yabancı ortak sermayeli şirketin 338'ü anonim, 2 bin 38'si limited şirket oldu. Bu şirketlerin 276'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 223'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 174'ü gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,70'i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

