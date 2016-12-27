27.12.2016 16:19 Kuruçeşme'de bulunan ceset Gemlikli çıktı

İstanbul Kuruçeşme sahilinde denizde temizlik yapan işçiler tarafından bulunan cesedin Gemlikli Selim Tanrıverdi'ye ait olduğu öğrenildi. İstanbul Kuruçeşme sahilinde denizde temizlik yapan işçiler tarafından bulunan cesedin Gemlikli Selim Tanrıverdi'ye ait olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizdeki teknelerin arasında bir şahsın cansız olarak durduğunu gördü. Şahsın uzun süre hareket etmemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine karadan ve denizden polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. İskelenin altındaki bölümde bulunan cesedi, Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma ekipleri kıyıya çıkardı. Cesedin çıkartılmasının ardından sağlık ekipleri ilk incelemelerini olay yerinde yaptı.



Şahsın üzerinden 29 yaşındaki Selim Tanrıverdi'ye ait kimlik çıkarken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yapılan işlemlerin ardından Bursa'ya getirilen Tanrıverdi'nin cenazesi Gemlik Çarşı Camiinden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığında toprağa verildi.

