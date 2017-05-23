Kuru fasulye pilavla geçen bir ömür

Manisa'da 11 yaşında çırak olarak başladığı lokantayı 11 yıl sonra satın alarak ustasından öğrendiği kuru fasulye pilavla neredeyse bir ömür geçiren Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, bugün mesleğindeki 50'nci yılını kutluyor.

Manisa'da 11 yaşında çırak olarak başladığı lokantayı 11 yıl sonra satın alarak ustasından öğrendiği kuru fasulye pilavla neredeyse bir ömür geçiren Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, bugün mesleğindeki 50'nci yılını kutluyor.

12 yıldır Manisa Lokantacılar Odası başkanlığı görevini yürüten esnaf Mehmet Akgül, 11 yaşında Yaşar ustasının yanında çırak olarak girdiği mesleğinde 50'nci yılını kutluyor. 61 yaşındaki Akgül, yarım asırlık bir ömrü çok sevdiği kuru fasulye pilavla geçirdi. Yemeklerini sevgiyle yapan Akgül, sevgiyle pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyledi. Mesleğe ilk girdiğinde 8 yıl çıraklık yaptığını söyleyen Akgül, "50 yıldan bu yana bu dükkanda çalışıyorum. Bu 50 yılın 8 yılı çırak ve kalfalık dönemi olarak geçti. 1967 yılında çırak olarak girmiş olduğum dükkandan askere gittim. Tezkeremi aldıktan sonra 1978 yılında ustamdan dükkanı devraldım. Ama 78 yılından bu yana vergi kaydım var. Oda kaydım var. 78 yılından bu yana da bu dükkanda çalışıyorum. Ama başladığım tarih sene 1967. İnşallah tam bu zamanlar 50 yıl bitiyor. 51. yıla giriyoruz. Dram oynamak istemiyorum ama lastik pabuçla girmiş olduğumuz dükkanın sahibiyiz" dedi.



"KURU-PİLAVLA HER ŞEYİN SAHİBİ OLDUK"

Küçük dükkanıyla hayatını kurduğunu söyleyen Akgül, "Bu dükkandan iş sahibi olduk, çoluk çocuk sahibi olduk, ev sahibi olduk. Hepsini bu dükkandan yaptık. Ama hepsinin en önemlisi Manisamızda ve Türkiye'nin 4 bir yanında çok güzel insanlarla tanıştık. Daha ne verir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mesleğini 50 yıl daha yapmak istediğini sözlerine ekleyen Akgül, "Kuru-pilavla her şeyin sahibi olduk. 50 yıldan beri bu işi yapıyorum herhalde bir 50-60 sene daha yaparım bu işi" dedi.

Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki dükkanında hizmet veren Akgül, Manisa'nın da en bilindik esnaflarından biri.

(Aykut Yeniçağ / İHA)