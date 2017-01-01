01.01.2017 00:12 Kurtuluş'ta gelenek bozulmadı

İstanbul Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı. İstanbul Kurtuluş'ta mahalle sakinleri balkon ve camlarına çıkarak yeni yılı tencere ve tava çalarak karşıladı.



Her yılbaşında Kurtuluş'ta devam eden gelenek bu yıl da sürdü. Apartmanlarının balkon ve camlarına çıkan vatandaşlar yeni yıla dakikalar kala tencere ve tava çalmaya başladı. Çaldıkları tencere ve tavalarla geri sayım yapan vatandaşlar saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlardan şişe ve bardak fırlatarak 2017'ye girdi.



Kurtuluş Caddesi'nden geçen sürücüler ise kutlamalara kornalarıyla eşlik etti.

