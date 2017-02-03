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Kurtulmuş: Terör örgütlerine diz çöktüreceğiz'
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Kurtulmuş: Terör örgütlerine diz çöktüreceğiz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz" dedi.
Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Ordu Valiliğine gelişinde, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, vali yardımcıları ve valilik birim müdürleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, makama geçti. Daha sonra Koordinasyon Kurulu toplantısının yapıldığı salona geçen Kurtulmuş, burada ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerine hitap etti.

"ORTA DOĞU'DA 100 YIL ÖNCE OYNANAN OYUNUN İKİNCİ PERDESİ OYNANIYOR"
Anayasa değişikliğinin neler değiştireceği ve Türkiye'ye kazandıracakları konusunda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte terörle mücadelenin de güçleneceğini vurguladı. Özellikle Orta Doğu sahnesine dikkat çeken Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:
"Orta Doğu'da bir oyun oynanıyor. PYD'sinden PKK'sından DEAŞ'ına kadar. Musul'daki operasyonlardan Rakka'ya kadar, Türkiye'de kazılan çukurlara kadar bunların hepsi aynı resmin küçük bir parçasıdır. Yüzlerce parçadan oluşan bu büyük resmin bütününü görmek mecburiyetindeyiz. Bölgede bir oyun bir oynanıyor. Bölgede bir oyun oynanıyor. Oyun, 100 sene önce oynanan oyunun ikinci perdesidir. Türkiye, ikinci Sykes-Picot dediğimiz yeni bir bölünme senaryosunun ortasındaki, İslam coğrafyasının merkez ülkesidir. Etnik bakımdan, mezhebi bakımdan, bu ülkeler bölünmeye çalışılıyor. Bu oyunu bozacak tek ülke, Türkiye'dir. Bu oyunun farkında olan tek ülke, Türkiye'dir. İşte, Türkiye böyle olduğu için, sürekli terör saldırılarıyla karşı karşıyadır, sürekli ekonomik birtakım saldırılarla karşı karşıyadır. Dini, mezhebi, siyaseti birbirine taban tabana zıt birtakım uydurulmuş terör örgütünün hepsinin de Türkiye'ye karşı olmasının sebebi budur. Bakıyorsunuz DEAŞ'a karşı uluslararası bir ittifak oluşturmak için bir araya gelen ülkelerin, DEAŞ'a karşı mücadele etmek şöyle dursun, DEAŞ'a karşı samimiyetle mücadele eden Türkiye'ye karşı en ufak bir destek de bulunmuyorlar. Hadi oradan da vazgeçtik, gölge etmesinler, bu ülkenin silahları, Türkiye'ye karşı mücadele eden PKK'nın uzantısı olan örgütlerin elinde. Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele, Türkiye'nin ayağa kalkmasını önlemektir. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz. Bu mücadele zaten devam ediyor. Ama sonuçta bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli, mücadele gücümüzü daha da artıracak, millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacaktır."
(Metin Akyürek / İHA)
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