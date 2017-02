Kurtulmuş'tan Yunan Bakana cevap

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yunanistan Savunma Bakanının 'Kardak' sözlerine yönelik, 'Türkiye, Ege'deki haklarını bilmektedir. Ege'de bu güne kadar hiçbir oldu bittiye müsaade etmediği gibi bundan sonrada müsaade etmeyecektir. Kardak kayalıklarının Türkiye için sembolik bir anlamı vardır. Bu sembolik anlama bağlı olarak Türkiye her türlü hakkını, hukukunu Ege denizinde koruyabilecek güce, imkana, kudrete, stratejiye sahiptir' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağına yönelik haberlerle ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçması ihtimali üzerinde ciddi bir takım istihbarat bilgilerimiz mevcuttur. Kanada'da bulunan FETÖ örgütüne mensup kişilerce satın alınmış bazı çiftlik arazilerinin olduğu ve muhtemelen buraya geçebileceği yönündeki ciddi istihbaratlar, ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Ümit ederiz ki gereğini yaparlar" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Biz Türkiye olarak hem Irak merkezi hükümeti ile hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile iyi ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Petrol dağıtımı başta olmak üzere çok alanda her iki bölge arasındaki ihtilafların giderilmesi için öteden beri gayret sarfediyoruz. Bölgedeki bütün halklar kendilerince özgürlükler konusunda alabildiğince özgürlüklerden istifade etsinler ama bölgesel olarak da daha çok entegre olabilecek zeminleri bulsunlar" açıklamasında bulundu.

Rojava peşmergelerinin Suriye'ye konuşlandırılması yönünde bir görüşme olup olmadığı konusunda bilgi veren Kurtulmuş, "Kuzey Suriye'de ve kuzey Irak'ta son derece ciddi bir bölünme var. Çok fazla sayıda silahlı örgüt var. Türkiye ile Irak bölgesel yönetimi arasında belli konularda geçmiş dönemlerde de yapılmış iş birlikleri var. Hem Sincar konusunda hem Musul operasyonları konusunda ciddi bir iş birliğini geçmişte geliştirdik. Bu anlamda da her iki tarafın bölgedeki bu yüksek ateşin giderilmesi ve bölgede bir barış sürecinin oluşması için iyi niyetli çabaları ve düşünceleri vardır. Ümit ederiz ki, bu sonuç elde edilmiş olur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya'da miting yapacak olmasına ilişkin Avusturya Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Avusturya'nın Sayın Dışişleri Bakanının bu açıklamalarını hoş karşılamayız. Makul, meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmeyi isteriz. Orada yapılacak olan siyasi faaliyetler, Avusturya'nın seçimleri ile ilgili bir faaliyet değildir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, ilgili kişiler oraya gidecekler ve Avusturya halkına, 'Ey Avusturya halkı. Şu partiye değil bu partiye oy verin' diye çağrıda bulunacak değillerdir. Avusturya'da, Almanya'da, Avrupa'daki diğer şehirlerimizde de Türk kardeşlerimizin yaşadığı bütün ülkelerde Yüksek Seçim Kurulu seçim çevreleri oluşturmuştur. Biz nasıl Türkiye'deki seçim çevrelerinde referandum ile ilgili seçim faaliyetleri ve kampanya faaliyetleri yürüteceksek, Avrupa ülkelerinde de faaliyetlerimizi yürüteceğiz ve bunun Avusturyalıları hiçbir şekilde rahatsız etmemesi lazım. Onları ilgilendiren bir durum değildir. Diğer ülkeleri de ilgilendiren bir durum değildir" dedi.

Hac ücretlerine yönelik çıkan tartışmalar hakkında Kurtulmuş, "Geçen sene kurlar 2.90'dı. Bu sene dolar kurunun çok yükselmeye başladığı andan itibaren diyanet bunu 3.50'den sabitledi. Geçen seneki kurlar üzerinden dahi hesap edilse, aşağı yukarı o fiyata Türk Lirası olarak denk gelen standart bir Hac tarifesi için uygulama yaptık. Kur üzerinden hesaplar yapmış olsak 3 bin 500 lira civarında geçen seneye göre ucuzlatmış olduk. Eğer geçen seneki kur üzerinden hesaplama yapılmış olsaydı 18 bin lira civarında Hacıların ödemesi gerekiyordu. Şimdi 12 bin 500'ünde altında bir fiyat açıklandı" diye konuştu.

21 Mart tarihinde Ankara'da Hz. Ali'nin doğum gününün kutlanacak olmasına yönelik Kurtulmuş, şunları dedi:

"Hz. Ali Efendimizin tam doğum gününün ne zaman olduğu bilinemiyor. İtibari bir tarihtir. 1980 darbesinden sonra bu törenler yapılamamış. Bu sene Alevi Bektaşi Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde, Kültür Bakanlığımızın verdiği bir destekle Ankara Hacı Bektaş'ta bu törenler yapılacak. Böylece uzun yıllar sonra Türkiye'de devlet ile Alevi Bektaşi geleneğinden dostlarımız bir araya gelerek böyle bir anma programında bir arada olma fırsatı bulacaklar. Bu nihayetinde resmi bir tören değildir. Kültür Bakanlığımızın desteklediği bir törendir."

Yunanistan Savunma Bakanının, "Kardak'a gelsinler, nasıl gideceklerini görelim. Yunan silahlı kuvvetleri, her ihtimale karşı hazırlıklıdır" açıklamalarıyla ilgili olarak Kurtulmuş şu açıklamada bulundu:

"Ege'de gerilimi arttıracak sözler söyleyen siyasetçiler oldu. Bu anlamda ben Yunanistan Savunma Bakanının, sadece kendi görüşünü ifade ettiğini düşünmek isterim. Çünkü Yunanistan'da bir koalisyon hükümeti söz konusu. Diğer Bakanlar Kurulunun veya hükümetin resmi görüşünün olmadığını ümit ederim. Türk-Yunan ilişkilerine, Ege'de barışın sağlanmasına hizmet edecek bir şey değildir. Türkiye, Ege'deki haklarını bilmektedir. Ege'de bu güne kadar hiçbir oldu bittiye müsaade etmediği gibi bundan sonrada müsaade etmeyecektir. Kardak kayalıklarının Türkiye için sembolik bir anlamı vardır. Bu sembolik anlama bağlı olarak Türkiye her türlü hakkını, hukukunu Ege denizinde koruyabilecek güce, imkana, kudrete, stratejiye sahiptir."

