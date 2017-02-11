11.02.2017 17:08 Kurtulmuş'tan El Bab açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Cerablus'ta yaklaşık 45 bin kişi savaş öncesinde ortaya yaşayan insanlar tekrar oraya geldiler ve şimdi huzur içerisinde yine Türkiye'nin desteğiyle orada yaşamaya devam ediyor. Ümit ediyorum El Bab'ta da aynısı olacaktır. Arkasından Membiç ve diğer yerlerde de olacaktır' dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Cerablus'ta yaklaşık 45 bin kişi savaş öncesinde ortaya yaşayan insanlar tekrar oraya geldiler ve şimdi huzur içerisinde yine Türkiye'nin desteğiyle orada yaşamaya devam ediyor. Ümit ediyorum El Bab'ta da aynısı olacaktır. Arkasından Membiç ve diğer yerlerde de olacaktır" dedi.

Bugün Eskişehir'e gelen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Azmi Çelik ile bir süre görüştü. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 3 gün önce El Babir'ta meydana gelen saldırı sonucu yaralanan Eskişehirli Gazi Piyade Komando 24 yaşındaki Teğmen Levent Fevzi Göztaşı'nı tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, El Bab'ta gazi olan teğmeni ziyaret ettiklerini söyledi. "Çok şükür durumu çok iyi" diyerek, gazinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, "Başından itibaren hem değerli valimiz hem başhekimimiz ve doktor arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde ilgilenmişler. Ümit ediyorum, aldığım bilgilere göre birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi mümkün olur. Allah, ecrini arttırsın kendisine de ifade ettim. İnşallah, Cenab-ı Allah şehitlik sevabı vermiştir. Bizim askerimizin fedakarlığını göstermesi bakımından çok önemli. Kendi himayesindeki bir erimizi kurtarmak için hamle yaptığı sırada kendisi de yaralanıyor. Sonra arkasından gelen başka arkadaşlar da orada şehit oluyorlar" ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİYE KADAR İSYAN EDEN ŞEHİT AİLESİ VE GAZİ GÖRMEDİM"

Kurtulmuş, şimdiye kadar birçok şehit ve gazi ailesini ziyaret ettiğini aktararak, "Daha şimdiye kadar isyan eden, 'nereden bu başımıza geldi' diyen bir tek aile görmedim. 'Niye bu benim başıma geldi' diyen bir tek gazimizi görmedim. Burada da gazimiz aynı şeyi söylüyor. Bıraksanız 1-2 saat sonra gidip aynı bölgedeki çatışmalara girebilecek bir ruh haline sahip. Bütün şehit ailelerimiz, 'vatan sağ olsun. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin' diyor. Dayanışma içerisinde Türkiye'nin bütün bu düşmanlıklara karşı korunması için dua ediyor. Aile ve toplum olarak kenetleniyor. Büyük bir millete sahip olduğumuzu bu tür ziyaretlerde bir kez daha görüyoruz" diye konuştu.



"EL BAB'TAKİ MÜCADELE TÜRKİYE'NİN ZAFERİ İLE BİTECEKTİR"

El Bab'taki mücadelenin Türkiye'nin zaferi ile biteceğini ümit ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir. Orada Türkiye'ye tehdit oluşturan DEAŞ, PYD ve PKK unsurları tamamıyla o bölgeden temizlenecektir. Baştan itibaren ortaya koyduğumuz Fırat Kalkanı operasyonuyla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşacağız. Oradaki 5 bin kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlenerek Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaların önüne geçilecektir" dedi.



"İNŞALLAH EL BAB DA CERABLUS'UN AYNISI OLACAK"

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Orası temizlendikten sonra o şehrin ahalisi gelecekler kendi şehirlerinde özgürce huzur içerisinde oturacaklar. Türkiye, bunu sağlamaya çalışıyor. Türkiye'nin Cerablus'ta ortaya koyduğu model aslında uluslararası camiaya örnek teşkil eden bir modeldir. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bir takım terör örgütlerini kullanarak vekalet savaşlarının paydaşı değiliz. Bizim amacımız; oradan Türkiye'ye karşı gelen saldırıları önlemek ve esasında o bölge halklarının kim neredeyse o gelsin tekrar o şehirde otursun. Cerablus'ta yaklaşık 45 bin kişi savaş öncesinde ortaya yaşayan insanlar tekrar oraya geldiler ve şimdi huzur içerisinde yine Türkiye'nin desteğiyle orada yaşamaya devam ediyor. Ümit ediyorum El Bab'ta da aynısı olacaktır. Arkasından Membiç ve diğer yerlerde de olacaktır. Türkiye, bu bölgenin bütünüyle terörden temizlenmesi için bir gayret sarf ediyor. Uluslararası camiayla da bu alanda ciddi bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz ki terörün iyisi kötüsü olmaz, herkes terör örgütlerinin tamamına karşı samimiyetle mücadele etsin ve bu mücadelenin sonucunda da inşallah o bölge bütünüyle terörden temizlensin."

Gazi ziyaretinin ardından Kurtulmuş, hastanede tedavi gören diğer hastalara da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

(Burak Tekin - Kadir Çetin - Mustafa Kaplan / İHA)

