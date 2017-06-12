Kurtulmuş'tan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik tartışmalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, 'Bu bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik tartışmalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bu bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisi. Organize olan bir talep grubu var. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş bir teklif yoktur" dedi.

