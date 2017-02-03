03.02.2017 13:16 Kurtulmuş: Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, fındıkta lisanslı depoculuğa geçileceğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, fındıkta lisanslı depoculuğa geçileceğini açıkladı.

Ordu Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, fındıkta iki yıldır devam eden fiyat istikrarsızlığına karşı lisanslı depoculuğu öne çıkaracaklarını söyledi. Kurtulmuş, "Öteden beri konuştuğumuz şey, lisanslı depoculuğun hazırlanıp uygulamaya konulmasıydı. Altı ürünle ilgili lisanslı depoculuk uygulaması başlatılacak. Fındık da bunların başında geliyor. Fındıkla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız hazırlıklarını yaptı. Hükümet kararnamesi şeklinde bu çıkarılacak. Zannediyorum önümüzdeki haftalar içerisinde karar alınır. Lisanslı depoculuğa geçilecek, vatandaş ürünlerini buraya koyacak ve daha sonra da ürün senedi alacak. Bu ürün senediyle de bunu bir kredi unsuru olarak kullanabilecek, elinde ilave bir güç olacak. Aldığı kredinin maliyetlerin de önemli bir kısmını, yüzde 50'ye kadar olabilir, bunu devlet karşılayacak" dedi.

(Metin Akyürek / İHA)

