Kurtulmuş: Birileri sivil iradenin TSK ile uyumundan rahatsız

Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzasıyla yayınlanan 'Karargah rahatsız' başlıklı haberleilgili başlatılan soruşturmaya dair bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor. Birileri 15 Temmuz'daki o felaketten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından, bu operasyonlarda da başarılı olmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor."

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR'

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Türkiye eski Türkiye değildir. Herkesin bu anlamda sözlerine, söylediklerine dikkat etmesi lazım. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar vermek, ne Türkiye'nin siyasi iradesine, hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun."

FETHULLAH GÜLEN'İN KANADA'YA KAÇMA İDDİASI

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Fethullah Gülen'in kanada'ya kaçabileceğine dair deliller olduğunu ifade etti: "ABD'deki FETÖ elebaşının Kanada'ya kaçma ihtimali üzerine ciddi istihbarat sözkonusudur. Kanada'da bazı çiftliklerin satın alındığı bilgisi var. Ümit ederiz ki gereğini yaparlar."

KÜRDİSTAN BAYRAĞININ GÖNDERE ÇEKİLMESİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında göndere Kürdistan bayrağının çekilmesine dair tepkileri yorumlayan Kurtulmuş, "İlk kez çekilmiyor. Sayın Barzani, Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapılmıştır. Hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı hem Irak bayrağı hem de Türk bayrağı, üç bayrak asılmıştır. Dolayısıyla önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Daha önceki ziyaretlerde de aynı uygulama olmuştur, bu uygulama diplomatik teamüllere uygundur" dedi.

RAKKA OPERASYONU

Kurtulmuş, IŞİD'in işgali altında bulunan Suriye'nin Rakka kentin düzenlenecek olan operasyona dair şunları kaydetti: Rakka operasyonu konusunda görüşmeler devam ediyor. Söylediğimiz ana çerçeve şudur. Türkiye'nin bu topraklarda gözü yoktur. Bu operasyonları toprak kazanmak için yapmıyoruz. Bu operasyon, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiriyor. Gelinmiş bir ortak nokta yok, görüşmeler sürüyor.