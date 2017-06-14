Kurtulmuş: Belini kıracağız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin, bağımlılık meselesinin belini kıracağız' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin, bağımlılık meselesinin belini kıracağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu ile birlikte Ankara Numune Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret etti. Hastane yetkililerinden brifing alan Kurtulmuş, burada bir basın açıklaması yaptı. Kurtulmuş, AMATEM'deki güzel çalışmaları görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bütün hocalarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, buradaki sağlık çalışanlarına bu özverili çalışmaları dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Son zamanlarda Türkiye'de bağımlılıkla, uyuşturucuyla mücadele konusunda maalesef son derece olumsuz örnekler kamuoyuna geliyor. Evet bu bağımlılıkla mücadele çok kapsamlı bir çalışma. Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu bendenizin başkanlığında 8 bakanlığın katılmış olduğu bir çalışma. Burada devlet bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi veriyor. Özellikle son zamanlarda emniyet kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere büyükşehirlerimizde, İstanbul'da, Ankara'da birçok yerde bu maddeleri satanlara, üretenlere karşı yürütmüş olduğu fevkalade başarılı mücadeleler, çalışmalar var. Ayrıca birçok yerde, şehirlerde, sokaklarda, son zamanlarda televizyonlarda da çok görülüyor maalesef bu bağımlılık dolayısıyla son derece kötü, gayri insani şartlarla yüz yüze gelmiş olan gençlerimiz, insanlarımız gündeme geliyor. Ancak bütün bu olumsuz tabloya rağmen bir de meselenin başarılı, güzel tarafları var. Bugün burada, bu AMATEM'de başarılı bir şekilde çalışmaları bitirilmiş, kendi tabirleriyle 'ayılmış' ve ayılma süreçleri devam eden gençlerle birlikte olduk. Onların uyuşturucuya nasıl başladıkları, bu süreçten nasıl arındıkları ve bundan sonra hem ailelerinin hem burada doktorlarının hem çevrelerinin kendilerine verdikleri destekleri dinledik. Demek ki isteyince oluyor" şeklinde konuştu.



"ŞU AN SAYILARI 93'E ULAŞAN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KURUMLARIMIZ VAR"

Henüz ayılmamış ama ayılma sürecinde tedavi gören gençlerin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bu kardeşlerimizin de inşallah önce kendi içlerinde mesele bitiyor, onlar inanacaklar, bu kötülüğü, bu illeti kendi vücutlarından, kendi çevrelerinden, kendi zihinlerinden kovacaklar. Başarılı örneklerinde kamuoyuna yansıması lazım, bu alanda çok başarılı çalışmalar yapan belediyelerimiz var, onlara da teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi ifade ediyorum. Buradaki AMATEM modelinde olduğu gibi şu an sayıları 93'e ulaşan bu bağımlılıkla mücadele kurumlarımız var. 51 ilimizde bu kurumlarla birlikte devlet olarak, belediyeler olarak, hep beraber bu çalışmaları sürdüreceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleyi sadece sonuçlarını ortadan kaldırmak olarak görmememiz gerekiyor, bu mücadele topyekün milletimizin şu anda karşı karşıya kaldığı en önemli toplumsal sorunlardan birisi bu. Bunu ortadan kaldırmak için sorunun kaynağında tespit edilip bunların mutlaka önlenmesi gerekiyor, bunun için de büyük bir toplumsal duyarlılığa ihtiyaç var. İş dünyasının, sanat dünyasının, bilim dünyasının, tıp dünyasının, belediyelerimizin, herkesin yapabileceği çok şey var. Önümüzdeki günlerde inşallah bir Uyuşturucu ile Mücadele Şurası yapılacak, burada özellikle medyadan çok büyük destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE OLARAK BU UYUŞTURUCU MESELESİNİN, BAĞIMLILIK MESELESİNİN BELİNİ KIRACAĞIZ"

"Bu illet ne kadar kuşatıcı bir şey olursa olsun eğer bireyler isterse, çevre şartları da olumlu bir şekilde ortaya konulursa bırakılabiliyor, ayılınabiliyor" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce aşağıda arkadaşlarımızı gördük, bıraktıktan sonra evlenmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Bir tanesi diyor ki 'Ben o süre içerisinde yediğim yemeklerden hiç zevk almıyordum'. Sağolsun annesi çok büyük bir destek vermiş, 'Şimdi yemeklerin ne kadar tatlı olduğunu, ne kadar güzel olduğunu gördüm' diyor. Hep beraber bu mücadeleyi yapmamız gerekiyor ve inşallah Türkiye olarak bu uyuşturucu meselesinin, bağımlılık meselesinin belini kıracağız. Bu küresel bir tehdittir, tüm dünyayı tehdit eden büyük bir sosyal meseledir. Türkiye'yi de tehdit ediyor, çok şükür dünyayla kıyasladığımızda rakamlar az olabilir ama rakamların az olması bizi kandırmasın. Türkiye gibi bu kadar çok geleneksel değerlerimizin güçlü olduğu, aile bağlarının kuvvetli olduğu, inanç ve maneviyatın kuvvetli olduğu bir ülkede bile bu illet bu kadar yayılabiliyorsa çok büyük bir tehlikedir ve çok büyük bir insanlık düşmanıdır. Buna karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Bütün çevreleri bu mücadelede yanımızda olmaya bir kere daha davet ediyorum. Bu politikadan uzak bir alan, herkesi ilgilendiren bir alan, herkesin Allah korusun çocuğu, torunu bir şekilde bu işe bulaşabilir. Dolayısıyla herkes burada elinden gelen desteği ortaya koymalı ve bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmalıyız."



"ARKADAŞLARIMIZIN DAHA KOLAY İŞ BULABİLMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR HEP BERABER BUNU ÇALIŞACAĞIZ"

Kurtulmuş, AMATEM'de tedavi gören bireylerin çıktıktan sonra iş bulma ile ilgili sorun yaşadıklarına ilişkin soru üzerine ise, "Bana da söylediler, çok doğru, hassas da bir konu bu. Bu hassas konuda dengeleri de tutarak arkadaşlarımızın daha kolay iş bulabilmesi için neler yapılabilir hep beraber bunu çalışacağız ve inşallah ümit ediyorum ki iyi bir sonuç alabiliriz" cevabını verdi.

(Goncagül Özcan - Nurullah Geylani / İHA)