11.02.2017 15:46 Kurtulmuş: Anayasa oylanıyor, kıyamet kopmuyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Nihayetinde Türkiye'de bir anayasa değişiklik paketi oylanıyor, kıyamet kopmuyor' dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Nihayetinde Türkiye'de bir anayasa değişiklik paketi oylanıyor, kıyamet kopmuyor" dedi.

Kurtulmuş Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen '2'nci Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti. Kurtulmuş, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nu onayladığını hatırlatarak, Türkiye'nin bir referanduma, halkoylamasına doğru gittiğini ifade etti.

Kurtulmuş, referandumun yeni Türkiye istikametinde atılacak yeni bir adım olduğunu belirterek, "İnşallah 16 Nisan'da milletimiz sandıklara gidecek ve bir karar verecek. Sadece bu sandığın ortaya çıkması, ortaya konulması bile Türkiye demokrasisinin olgunluğu bakımında fevkalade önemlidir. Türkiye çok çalkantılı bir siyasi dönemden geçti. Çok partili siyasi hayatımız ve ondan önceki tek partili dönemde de ciddi önemli siyasi türbülanslar yaşadı. Oluşlar, yeniden oluşlar, çalkantılar, kaoslar bunları geride bıraktık. Ama bugün iftihar ile söyleyebiliriz ki Türkiye bütün bu krizleri ve kaosları ortada sandığın olması dolayısı ile rahatlıkla aşabildi ve bugünlere kadar gelebildi. Türkiye ne zaman bir zor sürece girse ortada bir sandık oldu hatta sandıkla milletin reyiyle, milletin iradesi ile darbelerin ortaya koyduğu siyasi iradeler ile 180 derece değiştirilerek tam tersi ortaya konulmuş oldu. 60 darbesinden sonra hemen ortaya çıkan seçim ve sonuçları 12 Mart'tan sonraki seçim ve sonuçları 1980 darbesi ve ondan sonraki sonuçlar 28 Şubat ve sonrasında ortaya çıkan sonuçlar. 27 Nisan 'e-muhtırası' sonrasındaki sonuçlar hepinizin malumudur. Millet reyine sahip çıktı, geleceğine sahip çıktı ve sandıklarda hep doğru karar vererek Türkiye'nin önünün açılmasına neden oldu. Şimdi bir kere daha bu milletin reyine müracaat ediyoruz" diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİYOR BUNUN ALTINI ÇİZEREK İFADE ETMEK İSTERİM"

"Nihayetinde Türkiye'de bir anayasa değişiklik paketi oylanıyor, kıyamet kopmuyor" diyen Kurtulmuş şunları söyledi:

"Parlamento vazifesini yapmış 339 milletvekilinin oyu ile bu 'anayasa değişiklik' paketini millerin reyine sunmuştur. Şimdi sözde, kararda milletindir. Millet ne derse başımız, gözümüz üstünedir. Bunu söylerken de her kesiminden aynı olgunluk ile milletin reyinin sonuçların kabul etmesinin şart olduğunu ifade etmek isterim. Nihayetinde egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse, millet doğrudan doğruya bundan sonraki süreçte bu egemenliği kullanmak için önüne gelen 'anayasa değişiklik paketi' ile ilgili bu halkoylamasında karar verecek, ümit ediyoruz ki adaleti ile çok yüksek oranda 'evet' diyerek bu sürecin aşılmasına milletimiz vesile olacak, karar vermiş olacak. Dolayısı ile buna saygılı olmak herkesin üzerine bir vazifedir. Ayrıca nihayetinde Türkiye'de bir 'anayasa değişiklik paketi' oylanıyor, kıyamet kopmuyor. Yani Türkiye'de birilerinin bu işi böyle hayat, memat meselesine dönüştürmüş olması demokrasinin kurallarını fazla hazmedememek anlamına geliyor. Millet bir karar verecek nihayetinde Türkiye'de bir rejim değişikliğine gidilmiyor bunun altını çizerek ifade etmek isterim. Bir yönetim sistemi değişikliğine gidiliyor 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" dediğimiz model inşallah uygulamaya konulmak isteniyor. Rejim değişikliği yapılıyor gibi bir algının ortaya çıkarılması hakikatin saptırılmasıdır. Burada yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılması için daha etkin bir yönetimin kurulabilmesi için bir hükümet değişiklik modeli teklifi yapılıyor kararı da millet verecek. İnşallah millet bu konuda müspet bir karar vererek Türkiye'nin önünü açacak diye ümit ediyoruz ve öyle siyasi bir sonucu bekliyoruz."

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

(Gökten Ceylan / İHA)

