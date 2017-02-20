Kurtulmuş: ABD ile görüşmeler hayra alamet

Kurtulmuş, söz konusu ziyaretle ABD ile Türkiye arasında, Suriye konusunda bazı görüş ayrılıklarının 'giderilmeye başladığını' kaydetti. Başbakan Yardımcısı, şöyle devam etti: "Yeni yönetimle beraber ilişkilerin iyileşmesini bekliyoruz. Sahada PYD'ye verdikleri desteği sonlandırmaları. Yapılacak operasyonlarda PYD ile değil yerli unsurlarla, ılımlı unsurlarla operasyon yapmalarını arzu ediyoruz. 80 milyonluk Türkiye mi, birkaç bin militana sahip PYD mi? İkincisi ise FETÖ'yü iade etmeleridir. Bütün bu görüşmelerde bunun iadesi gündeme geldi. Sadece Gülen'in değil, bu örgütle bağlantılı olanve ABD'ye kaçmış kişilerin de iadesi üzerinde durulmaktadır. Bu ulusal güvenlik meselesidir. Son ziyaretler olumlu işaretlerdir."

'EL BAB'DA SONA YAKLAŞIYORUZ'

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab operasyonunun sona yaklaştığını kaydeden Kurtulmuş, "Aşağı yukarı TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri şehrin bütününe hakim olmuştur. Ama dikkat ve titizlikle devam ediyoruz. Çünkü DEAŞ'ın olası birtakım intihar saldırılarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bunlara karşı da TSK da ÖSO unsurları da son derece titiz şekilde operasyonun temizleme faslını sürdürüyor."

'EL BAB MODELİNİ RAKKA'YA UYGULAYALIM'

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "En kısa zamanda bütünüyle El Bab temizlendikten sonra oraya da insanlar gelecektir. Şimdi diyoruz ki, aynı modeli Rakka'da kullanalım. Rakka'da da bu çerçevede o şehrin ahalisinden oluşan muktedir yerel unsurlar desteklensin, uluslararası camia, Türkiye, ABD ve diğer unsurlar buraya lojistik destek versin, orası DEAŞ'tan temizlensin, temizlendikten sonra da bir başka terör örgütünün eline teslim edilmesin. Pozisyonumuz çok açık, nettir. Bu pozisyonumuzla gerekli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler çerçevesinde belli bir sonuç alınırsa Türkiye bu sonuca göre hareket eder."