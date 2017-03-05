Kurtarma helikopteri düştü: 3 ölü

Japonya'da bir kurtarma helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Japonya'da bir kurtarma helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Japonya'nın Nagano bölgesinde 9 kişiyi taşıyan bir kurtarma helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle karla kaplı dağlık alana düştü. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu meydana gelen olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamıyor. Yetkililer, 2 kişinin de daha sonra baygın bir halde bulunduğunu dile getirdi. Kaza sırasında uçakta 7 itfaiye eri, 1 pilot ve 1 mühendisin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.