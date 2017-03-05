Kurtarma helikopteri düştü: 3 ölü

Japonya'da bir kurtarma helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da bir kurtarma helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Nagano bölgesinde 9 kişiyi taşıyan bir kurtarma helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle karla kaplı dağlık alana düştü. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu meydana gelen olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamıyor. Yetkililer, 2 kişinin de daha sonra baygın bir halde bulunduğunu dile getirdi. Kaza sırasında uçakta 7 itfaiye eri, 1 pilot ve 1 mühendisin bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

