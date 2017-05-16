Kurtarma ekibi Zonguldak'tan Antalya'ya yola çıktı

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan 7 kişilik tahlisiye ekibi, Antalya Kemer ilçesinde kömür ocağında kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hareket etti.

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan 7 kişilik tahlisiye ekibi, Antalya Kemer ilçesinde kömür ocağında kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hareket etti.

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik tahlisiye ekibi, Antalya kömür ocağında kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hareket etti. TTK Kozlu Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6 maden işçisi 7kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya, oradan da kazanın meydana geldiği ilçedeki kömür ocağına ulaştırılacak. Genel Maden İşçileri Kozlu Şube Mali Sekreteri Binali Acun, "TTK'yı biliyorsunuz Türkiye'deki madencilik sektöründeki önemi bir daha ortaya çıktı. İnşallah ekiplerimiz orada kimsenin burnu kanamadan yardımcı olup insanları sağ salim oradan kurtarmalarını diliyoruz. Teknik elemanlarla birlikte 7 kişi buradan yola çıktı. Umarım kimsenin canı yanmadan geri gelirler oradaki arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun" dedi.

(Sertaç Özdemir /İHA)