Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir söyleşi programında 'Kürt savaşçıların terörle mücadeleye katkısı çok büyük' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir söyleşi programında "Kürt savaşçıların terörle mücadeleye katkısı çok büyük" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı söyleşi programında Rusya iç sorunları, Suriye siyaseti, Kırım ve Amerika ilişkileri ile Kürt meselesine ilişkin açıklamalar yaptı. Putin, Kürt halkı ile her zaman ilişkilerini sürdüreceğini belirterek, "Kürt halkı ile ilişkilerimize son vermek niyetinde değiliz. Ama öncelikle terörle savaşmak gibi ortak vazifemizi yerine getirmemiz gerekiyor" dedi. "Defalarca söylediğim gibi düşüncelerim açık, hepinizin bildiği gibi Kürt savaşçıların terörle mücadeleye katkısı çok büyük" diyen Putin, "Kürt askeri birimleri çok etkili. İşbirliği açısından oldukça geniş, biraz önce Mesud Barzani ile görüşmeme değindik. Biz Irak'la çok aktif bir şekilde çalışıyoruz ve bu ilişkiler mutlaka geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

(Tatiyana Şuvalova /İHA)