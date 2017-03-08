Kürsüyü işgal edip masaları devirdiler

Mersin'in Silifke ilçesinde Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın konferansı vereceği salonu basan bir grup masaları devirerek kürsüyü işgal etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın konferansı vereceği salonu basan bir grup masaları devirerek kürsüyü işgal etti.

Konferansın verileceği Silifke Kültür Merkezi'ne gelen bir grup platform üzerine kurulu masaları yere devirirken kürsüyü işgal ettiler. Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve polis memurları grubu engellemeye çalışırken, gruptakiler konferansın yapılmamasını istedi. Daha sonra Kültür Merkezi içerisinden çıkan protestocu grup, Kültür Merkezi önüne gelerek burada bir süre beklediler. Grup Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile konuşarak olay yerinden dağıldılar.

(Murat Şengi /İHA)