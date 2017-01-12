12.01.2017 11:55 Kürsüyü işgal eden CHP'ye sert eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis gene Kurulunda olay çıkaran CHP'li vekilleri eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis gene Kurulunda olay çıkaran CHP'li vekilleri eleştirdi.

TBMM Genel Kurulunda dün akşam Anayasa değişiklik teklifi sırasında yaşanan tartışmaya ilişkin Soylu, "Hiç demokrasimize yakışmayan bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Demokrasinin hak etmediği bir tek şey vardır, şiddettir. Şiddet demokrasiye hiçbir şekilde yakışmayacak bir davranıştır. Kürsü işgal etmek, biz buradan çıkmayız demek demokrasiye, hukuk devletine ve TBMM'ye yapılabilecek en büyük yanlıştır" dedi.



