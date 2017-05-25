Kurşun dökme bahanesiyle 9 bin liralık altınları çaldı

Samsun'da İranlı falcı kadın fal bakmak için gittiği evde kurşun dökme bahanesiyle 9 bin liralık altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da İranlı falcı kadın fal bakmak için gittiği evde kurşun dökme bahanesiyle 9 bin liralık altınları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muazzez.K. adlı kadın, İranlı Mazandaranı S.(34) adlı daha önceden tanıdığı kadını fal bakması için evine davet etti. Muazzez K.'nin 2 kız kardeşi de evde hazır bulundu. 3 kardeşe fal bakıp nazar için kurşun dökmek isteyen Mazandaranı S., kurşun dökmek için tencere ile kız kardeşlerin ziynet eşyası olan altınları istedi. Kurşun döküp tencerenin üzeri örten İranlı falcı, "Ben evden çıkana kadar sakın tencerenin üzerindeki örtüyü açmayın" diye uyardı.

Müştekilerin dalgınlıklarından istifade eden İranlı kadın 9 bin lira değerindeki altınları alıp evden kaçtı. Bir süre sonra tencerenin üzerindeki örtüyü kaldırıp içindeki altınları kontrol eden kardeşler, altınların yerinde olmadığını görünce polise şikayette bulundular. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu olayla ilgili İranlı Mazandaranı S.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Fal baktığını itiraf eden İranlı kadın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek altınları kendisinin almadığını savundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan Mazandaranı S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muammer Ay/İHA)