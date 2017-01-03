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Kursiyerler girişimcilik belgelerini aldı
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Kursiyerler girişimcilik belgelerini aldı

Muş Bulanık'ta 'Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu bitiren 60 kişiye belgeleri törenle verildi.

Muş Bulanık'ta 'Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu bitiren 60 kişiye belgeleri törenle verildi.

Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu tamamlayan 60 kişiye belgeleri verildi. Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen törene Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, Bulanık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve kursiyerler katıldı.

Sertifika dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Bulanık Belediyesi bünyesinde girişimcilik kursunun açılması için girişimlerinin olacağını belirterek, "Öncelikle bu kursu düzenleyen Esnaf Kredi Kooperatifimize, KOSGEB'e ve DAKA Genel Sekreterliğimize yürekten teşekkür ediyor, belgelerini alan tüm kursiyerleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmalarında, sertifika alan kursiyerlerin, güzel iş fikriyle KOSGEB'e başvurmalarını isteyen Kaymakam Uzan: "Bu sertifikaları almak önemlidir. Ancak daha da önemli olan güzel iş fikriyle KOSGEBE'e başvurmak ve hayalinizdeki işi kurmaktır. Biz bu konuda her zaman sizin yanınızda olacağız. Siz hangi noktada, hangi kurumda sıkışırsanız bize başvurunuz sıkıntı neyse hep beraber çözelim. Siz yeter ki kararlı olun, iyi işle başvurun. Asıl amaç, Bulanık'taki yaşayan esnafımızın burada kalmasını temin etmek, göçü engellemek ve genç girişimci arkadaşlarımızı burada istihdam etmek ve istihdam sağlamaktır. Bulanık'ta projelerin yüzde 5'ni geçirirsek kendimizi başarılı sayacağız. Özellikle bayan girişimcilerimiz, ilçede olmayan işleri açsın. Yeter ki azim ve kararlı olalım. Biz devlet olarak her zaman bu kardeşlerimizin yanında olacağız. Kaymakamlık olarak, belediye olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Bulanık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ise, "Biz girişimci olan Bulanık halkıyla, gençleriyle bir adım attık. Bu gün girişmiş olduğunuz işin inşallah meyvelerini bir anlamda toplayacağız. Birimimizin kalkınmış olması, bu yolda uğraşan başka birimize el atıp kaldıracağı inancına sahip olduk. Tamda bu inançla ilçemizi daha refah bir statüye taşımak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Girişimcilik belgesi alan kardeşlerimizin, ilçemize anlamlı katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Biz ekonominin bir kültür olduğuna, ekonomik anlamda kalkınmanın temelinde de, ekonomi kültürüne hakim olmaya gerektiğine inancımız tamdır" dedi.

Girişimciliğin uygulamalı, bilimsel bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, "Girişimci, var olan kaynakları nasıl değerlendireceğini bilen kişidir. Önemli olan asıl iş belki de ticaret sektöründe olmazsa olmaz ilke, var olan kaynakları nasıl kullanacağını bilmektir. İşte biz bu bilgiyi ve öğretiyi sağlamak üzere bu rolü üstlendik. Bu desteği bizden esirgemeyen Kaymakam Hacı Arslan Uzan'a ve KOSGEB Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Amaçlarının ilçedeki gençlerin kendi işlerini kurmaları, bağımsız ve öz güvene dayalı işlerini geliştirmeleri olduğuna dikkat çeken Kaya, "İmkanı olmayan ve ancak bir şeyler yapmak isteyen genç ve girişimci kardeşlerimizin hayallerini, planlarını ve projelerini gerçekleştirilmesi için zemin oluşturan ve imkan sağlayan kurumumuz içinde büyük bir övünç kaynağı aynı zamanda onurdur" ifadelerine yer verdi.

Program kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.
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