Kurnaz tilki ördeği böyle avladı

Kurnazlığı ile meşhur tilki, kendini fark ettirmeden geldiği süs havuzunun yanında duran bir ördeği böyle yakaladı.

Kurnazlığı ile meşhur tilki, kendini fark ettirmeden geldiği süs havuzunun yanında duran bir ördeği böyle yakaladı.

Konya'da düğün salonu işleten Osman Çat, sabah iş yerine gittiğinde açık alandaki süs havuzunda duran ördeklerinden birinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen hayvan sahibi gördüklerine inanamadı. Görüntülerde, çitlerle çevrili iş yerinin bahçesine giren bir tilkinin kendini fark ettirmeden havuz başına gelerek kenarda bekleyen iki ördeğin üzerine hızla koşmaya başladığı, can havli ile suya atlayan bir ördeğin saldırıdan kurtulurken diğer ördeğin kaçamadığı yer aldı. Avını yakalayan tilki ise geldiği hızla bahçeden uzaklaştı.

(EMRAH ÇAKICI/İHA)