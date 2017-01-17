17.01.2017 16:24 'Küreselleşmeyi suçlamak anlamsız'

Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 'Dünya sorunları için küreselleşmeyi suçlamak anlamsız' dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Dünya sorunları için küreselleşmeyi suçlamak anlamsız" dedi.

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Geniş güvenlik önleminin aldığı zirvenin açılış konuşmasını ise zirveye ilk kez katılan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gerçekleştirdi. Zirveye katılan ilk Çin Devlet Başkanı olan Jinping, "Ticari savaşın galibi olamaz" dedi. Mülteci krizinin küreselleşmeden değil savaştan, çatışmadan ve bölgesel kargaşadan kaynaklandığını ifade ederek, "Benzer olarak 2007-2008 mali krizi de aşırı kazanç ve ekonomik düzenlemelerin yetersiz kalmasından kaynaklandı. Dünya sorunları için küreselleşmeyi suçlamak anlamsız" ifadelerini kullandı. Konuşmasında 20 Ocak'ta göreve resmi olarak başlayacak olan Donald Trump'a da mesajlar gönderen Çin Devlet Başkanı Jinping, "Korumacılığa hayır demeliyiz" dedi. Ülkelerin kendi çıkarları peşinde koşmaması gerektiğini kaydeden Çinli lider, "Kimse ticari savaşın galibi olamaz" dedi.



