07.01.2017 20:05 Kürekli, sopalı, bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taş, sopa, bıçak ve kürekle girdikleri mağazadaki çalışanları ve yöneticileri döven grubun saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taş, sopa, bıçak ve kürekle girdikleri mağazadaki çalışanları ve yöneticileri döven grubun saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Refik Başkaya Caddesi Hükümet Konağı karşısında bulunan bir giyim mağazasına gelen bir grup, iş yeri önünde mağaza sahibiyle konuştuktan sonda gruptan birkaç kişi mağaza sahibini yumruklayıp kaçtı. Akşam saatlerinde tekrar mağazaya gelen grup ellerinde taş, sopa, bıçak ve kürekle mağaza sahibine, müdürüne ve çalışanlara saldırdı. Mağazadakiler aldıkları darbelerden dolayı yaralanırken saldırgan grup olay yerinden kaçtı. Mağaza sorumlusu Kenan Tarhan, "Kimliği belirsiz kişiler bana gelerek benden haraç istediler vermezsem burayı dağıtacaklarını söylediler. Sonra beni yumrukladılar, bize saldırdılar" dedi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.



