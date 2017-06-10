Küre Dağları'ndaki yaban hayatı fotokapanda

Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor. Kameraya takılan yaban hayvanları güzellikleri ile adeta büyülüyor.

Bartın'dan başlayarak Kastamonu'ya kadar uzanan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yaban hayatı fotokapan ile görüntüleniyor. Kameraya takılan yaban hayvanları güzellikleri ile adeta büyülüyor.

Bartın'dan başlayarak Sinop sınırına kadar uzanan Küre Dağları, yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca yerli ve yabancı doğasever, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatını yakından keşfediyor. Doğal güzelliği, kanyonları, şelaleleri ve yaylaları ile kendisine hayran bırakan Küre Dağları Milli Parkı'nda yetkililer yaban hayatını da yakından takip ediyor. Sahada bulunan bir çok hayvan türünü fotokapan ile görüntüleyen yetkililer, daha sonra izlenecek yol haritasını çıkartarak hayvanların ve bitkilerin yaşamına olumlu katkılar sağlıyor.

Küre Dağları Milli Parkı'nda fotokapanların kurulmasından bu yana onlarca hayvan görüntüsü takıldı. Boz ayı, çakal, yaban kedisi, karaca, domuzun yanı sıra su samuru ve kara leylek görüntülere yansıdı. Bir boz ayının ağaçta kendisini kaşıması en ilgi çeken görüntüler arasında yer aldı. Yine aynı ağaca gelen bir yaban domuzu da, sırtını kaşımayı ihmal etmedi.

(Refik Fidan / İHA)