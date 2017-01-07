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Kur'an kursu öğrencileri kitap evini gezdi
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Kur'an kursu öğrencileri kitap evini gezdi

Van'da Hz. Hafsa Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevini ziyaret etti.

Van'da Hz. Hafsa Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Van Kitabevini ziyaret etti.

Yaklaşık iki ay önce kentte kurulan ve özellikle Kur'an kursu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kitabevini son alarak Hz. Hafsa Kur'an Kursu öğrencileri ziyaret etti. Burada kurs öğrencileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Nimetullah Arvas, öğrencileri tebrik ederek, "Evleriniz de yoğun işlerinize rağmen fırsat bulup Allah kelamını öğrenmeye koşuyorsunuz. Sizlerin bu gayretinizden dolayı tebrik ediyorum. Allah'u Teâlâ sizleri sevmiş ve bu sevginin tezahürü olarak sizi Kur'an-ı Kerim ile buluşturmuştur. Kur'an-ı Kerim ile meşguliyet, maddi ve manevi bereket ve huzurdur. Niyetleriniz halis olunca akıbette hayır olur inşallah. Allah'u Teâlâ ahrette de sizlerin bu gayretini karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

Ziyaretlerinden ötürü Hz. Hafsa Kur'an Kursu hocası ve öğrencilerine teşekkür eden Arvas, öğrencilerin kendisine takdim ettiği hediyeleri kabul etti.

Bir süre kitabevini gezen kurs öğrencileri, daha sonra buradan ayrıldı.
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