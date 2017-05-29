Kupayı cumartesi günü alacaklar

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor.
Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. 4-0'lık Gaziantepspor galibiyetiyle birlikte şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, kupasına cumartesi günü kavuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Vodafone Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını da bu maçta alacak. Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak olan Osmanlıspor mücadelesiyle birlikte Beşiktaş, şampiyonluk kupasını da kaldırmış olacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.