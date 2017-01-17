17.01.2017 20:43 'Kupadan fazla beklentimiz yok'

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Akhisar Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmayı hak etmedik. Bizim için kupadan elenmek üzücü. Son maçı da oynayacağız ama fazla beklentimiz yok' dedi. Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Akhisar Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı hak etmedik. Bizim için kupadan elenmek üzücü. Son maçı da oynayacağız ama fazla beklentimiz yok" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ligde oynanan Trabzonspor maçının ardından disipline sevk edilmesiyle Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk katıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Kazanmak istiyorduk ama kazanacak oyunu oynamadık. Yeni gelen oyuncularımızı, maç eksiği olanları oynattık. Sonuç bizim için kötü oldu. Kazanacak bir şey ortaya koymadık. Kazanmayı hak etmedik. 4-1 bizi yendiler. Maç eksiği olan oyuncularımızın ve yeni gelenlerin katkısı önemliydi. İstediğimizi alamadık. John'un sakatlığı çok ciddi. Hakem de sert oyuna müsaade etti. Bizim için kupadan elenmek üzücü. Son maçı da oynayacağız ama fazla beklentimiz yok. Diğer maçların sonuçları önemli. Kupa Avrupa'ya gitmenin bir ayağıydı. Bizim için önemli olan lig. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ligin 5'incisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyoruz. Yeni gelenlerden Onur genç bir oyuncu. Çok daha iyi olacak. Boban da ufak tefek hataları dışında istediklerimizi yaptı" dedi.



"BU ÇIKIŞIN BAŞLANGICI.."

'Yenilgiyi tam olarak neye bağlıyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Buruk, "Yeni gelenlerle, mevcut kadrodaki sakatlar da iyileştiğinde bir çıkış olacak. Trabzonspor maçında sadece maçı kaybettik. Çok kötü oynamadık. Bu çıkışın başlangıcı. Bizim takım çok iyi olacak. Gelen oyuncularla, iyileşen oyuncularla çok daha iyi takım olacak. Bizim hedefimiz daha iyi olabilmek. 5'incilik ile kalmayacağız" diye konuştu.

(Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

