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Kupada ilk finalist belli oldu
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Kupada ilk finalist belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Atiker Konyaspor rakibi Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Atiker Konyaspor rakibi Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde sert şutunu yumruklayarak uzaklaştıran Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ın gönderdiği topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak Veigneau'nun eline değdi. Hakem Ala Palabıyık bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bajic, sol ayağıyla plase bir vuruş yaparak top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
36. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasla defansın arkasına sarkan Turgut Doğan Şahin yanındaki rakibi Volkan Fındıklı'nın düşmesiyle müsait pozisyonda ceza alanında çektiği şutu kaleci Serkan kornere gönderdi.
40. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Skubic verkaç yaparak topu tekrar Fofana'ya verdi. Fofana'nın şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.
57. dakikada orta sahada Pavelka'nın ayağından aşan topu alan Bajic topu Ömer Ali Şahiner'e gönderdi. Ömer Ali'nin ceza sahasına girerek çektiği şut Kasımpaşa kalecisi Ramazan'dan geri döndü. Topu takip eden Bajic kaleci Ramazan'dan sıyrıldıktan sonra boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
62. dakikada ceza sahasında Fofana'nın pasında ön direkte topla buluşan Bajic'in gelişine vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
68. dakikada sol köşeden ceza sahasına giren Turgut Doğan'ın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.
74. dakikada Hadziahmetovic'in pasında topla buluşan Bajic'in ceza sahası içinde kalenin karşısından sert şutunu Ramazan kornere gönderdi.
79. dakikada ceza sahasının önünde sol çaprazdan Veigneau'nun kavisli şutunda kaleci Serkan toplu üst direkten güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin ikili mücadelede rakibi Hora'ya tehlikeli harekette bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ali Turan xx, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx (Milosevic dk. 69 x), Hadziahmetovic xx, Fofana xx (Selim Ay dk. 82 x), Bajic xxx (Hora dk. 89 ?)
Yedekler: Kaya, Mbamba, Emre Can, Meha
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel x, Titi x, Veigneau x, Abdullah Durak x (Guanca dk. 46 x), Sadiku x, Pavelka x (Tunay dk. 59 x), Castro x, Eduok x (Mustafa Batuhan dk. 59 x), Turgut Doğan x
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Bajic (dk. 18 pen. ve 57) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Turgut Doğan (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Veigneau, Castro, (Kasımpaşa), Skubic, Douglas, Jonsson, Hora (Konyaspor)
(H.İbrahim Parlak - Mustafa Beşer /İHA)

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