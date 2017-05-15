Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; yarın ve 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
16 MAYIS SALI 20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık ... 17 MAYIS ÇARŞAMBA 20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
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