Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarın final ikinci maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; yarın ve 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:



16 MAYIS SALI

20.45 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

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17 MAYIS ÇARŞAMBA

20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

