Kupada finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında heyecan, yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında heyecan, yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında heyecan yarın ve 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Final biletini alacak ilk takım ise yarın Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin ardından belli olacak. İlk maçta evinde rakibini 3-2 mağlup eden Paşa, deplasmanda da istediğini alması halinde finale çıkan ilk takım olacak. İkinci finalist ise çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak. Turun ilk maçında rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda 2 gol atmanın avantajını evinde iyi kullanmanın hesaplarını yapıyor. Turuncu-lacivertli takım ise son haftalardaki çıkışını Fenerbahçe karşısında da göstererek kupada final oynamanın peşinde.

