Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında gruplarını ilk ikide tamamlayan takımlar belli oldu. Son 16 turunda eşleşmeler çapraz eşleşme usulüne göre belirlendi. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre lider takımların sahasında 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada derbi maça sahne olacak olan eşleşmede Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray ise Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Beşiktaş - Fenerbahçe Medipol Başakşehir - Galatasaray Gençlerbirliği - Kayserispor Kasımpaşa - Osmanlıspor Konyaspor - Ümraniyespor Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor Tuzlaspor - Sivasspor Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
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