Kupada dev eşleşme

Kartal kupada Darıca Gençlerbirlği'ni 3-0'la geçti, bir üst turda Fenerbahçe'yle eşleşti.

Kartal kupada Darıca Gençlerbirlği'ni 3-0'la geçti, bir üst turda Fenerbahçe'yle eşleşti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşti.



Maçtan dakikalar

18. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında penaltı üzerinde topla buluşan Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

20. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Beck'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Quaresma'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in üzerinden ağlara gitti. 2-0

44. dakikada Quaresma'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

44. dakikada Ömer'in ceza sahası içinde rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

70. dakikada Aras'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

81. dakikada Murat'ın sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cafercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten sekerek dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Soner Maraş xx

Beşiktaş: Utku xx, Beck xx, Rholdolfo xx, Mitrovic xx, Atınç xx, Gökhan İnler xx, Veli xx (Necip dk. 46 x), Aras xx, Quaresma xx (Muhammed dk. 46 x), Tolgay xx (Fatih dk. 67), Ömer xx

Yedekler: Hüseyin, Sedat

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan x (Deniz dk. 29 x), Hayrullah xx, Yusuf xx, Cem xx, Kerem xx, Sinan xx, Metehan xx (Doğancan dk. 58 x), Murat xx, Cafercan xx, Alperen xx (Aziz dk. 46 x)

Yedekler:Alper, Selçuk, Abuzer, Gökhan

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Goller: Beck (dk. 20), Quaresma (dk. 33), Aras (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kart: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği)



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLE EŞLEŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Tek maç üzerinden Vodafone Arena'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 5. maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, puanı 13'e yükseltti ve lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, son maçını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.

Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda Fenerbahçe ile eşleşti. C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek.

