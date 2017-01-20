Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kupada dev eşleşme
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kupada dev eşleşme

Kartal kupada Darıca Gençlerbirlği'ni 3-0'la geçti, bir üst turda Fenerbahçe'yle eşleşti.

Kartal kupada Darıca Gençlerbirlği'ni 3-0'la geçti, bir üst turda Fenerbahçe'yle eşleşti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşti.

Maçtan dakikalar
18. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında penaltı üzerinde topla buluşan Özer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
20. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Beck'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Quaresma'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in üzerinden ağlara gitti. 2-0
44. dakikada Quaresma'nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
44. dakikada Ömer'in ceza sahası içinde rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
70. dakikada Aras'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
81. dakikada Murat'ın sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cafercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten sekerek dışarı çıktı.

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Soner Maraş xx
Beşiktaş: Utku xx, Beck xx, Rholdolfo xx, Mitrovic xx, Atınç xx, Gökhan İnler xx, Veli xx (Necip dk. 46 x), Aras xx, Quaresma xx (Muhammed dk. 46 x), Tolgay xx (Fatih dk. 67), Ömer xx
Yedekler: Hüseyin, Sedat
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan x (Deniz dk. 29 x), Hayrullah xx, Yusuf xx, Cem xx, Kerem xx, Sinan xx, Metehan xx (Doğancan dk. 58 x), Murat xx, Cafercan xx, Alperen xx (Aziz dk. 46 x)
Yedekler:Alper, Selçuk, Abuzer, Gökhan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Goller: Beck (dk. 20), Quaresma (dk. 33), Aras (dk. 70) (Beşiktaş)
Sarı kart: Doğancan (Darıca Gençlerbirliği)

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLE EŞLEŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Tek maç üzerinden Vodafone Arena'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 5. maçında Vodafone Arena'da karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, puanı 13'e yükseltti ve lider çıkmayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, son maçını Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.
Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda Fenerbahçe ile eşleşti. C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Selahattin Demirtaş beraat etti!
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak hamle! O isme teklif etti
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
İstanbul hava durumu kar geliyor işte o tarih!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
3 kadın, Reina canisine ödül olarak gönderilmiş!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Erdoğan'ı çok kızdıran olay: Ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Merkez Bankası'ndan Dolar tahmini!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
DEAŞ havadan karadan vuruldu: 23 terörist öldürüldü
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Trump'a 'tarihi' devir teslim!
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'li vekil gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: 36 polis gözaltına alındı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Tutuklanan PKK'lı, HDP'li milletvekili adayı çıktı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar
Müşteri gibi girip paket paket çay çaldılar
Ticari taksideki şahıslara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Ticari taksideki şahıslara silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English