Kupada çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final karşılaşmalar, yarın oynanacak Kasımpaşa - Çaykur Rizespor mücadelesi ile başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final karşılaşmalar, yarın oynanacak Kasımpaşa - Çaykur Rizespor mücadelesi ile başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı yarın, 1 Mart Çarşamba ve 2 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Turnuvanın açılış maçında ligde ve kupada iyi bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Atiker Konyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Medipol Başakşehir, sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Karşılaşmalarının programı şöyle:
28 Şubat Salı 20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor ... 1 Mart Çarşamba 18.00 Sivasspor - Atiker Konyaspor 20.00 Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor ... 2 Mart Perşembe 20.30 Kayserispor - Fenerbahçe
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