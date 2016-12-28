2016-2017 Erkekler Kupa Voley'de İnegöl Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne Kulübü'nü 3-1 yendi.
2016-2017 Erkekler Kupa Voley'de İnegöl Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne Kulübü'nü 3-1 yendi.
Salon: İnegöl
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Yasin Okumuş xx
İnegöl Belediyespor: Mehmet Almaz xxx, Gökhan Çatal xxx, Husaj xxx, İbrahim Başaran xx, Niels xxx, Dmitri xx, (Cansın Çınar xx, Salih Özdemir xx, Tunç Ayhan xx, Caner Demirci xx, Caner Çiçekoğlu xx, Görkem Sertel x)
Tokat Belediye Plevne Kulübü: Hasan Balcıoğlu x, Hakan Polat xx, Statsenko xx, Martin xxx, Murat Palavar xxx, Göktuğ Şeref xx (Andac xx, Mesih Çelik xx, Ertan Ertekin xx, Burak Hazırol x)
Setler: 22-25, 25-19, 25-08, 25-19
Süre 94 dk. (27-24-20-23)