16.01.2017 15:42 Kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasının 5. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasının 5. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla çalışma tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile noktalayacak.



