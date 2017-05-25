Kupa Manchester United'ın

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United, Ajax'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United, Ajax'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekibi Manchester United ile Hollanda temsilcisi Ajax, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşılaştı. Mücadeleye İngiliz ekibi etkili başladı. 19. dakikada Fellaini'nin ceza yayı gerisine pasında topla buluşan Pogba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Manchester United 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı da hızlı başlayan Manchester United, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mata'nun kullandığı köşe atışında Chris Smalling'in kafayla indirdiği topu Mkhitaryan filelere gönderdi. (2-0) İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester United kupanın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

